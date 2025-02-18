Балицкий заявил об угрозе всему Русскому миру в случае заморозки конфликта

Заморозка конфликта на Украине угрожает всему Русскому миру. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Я против любых заморозок: «Минска-2», «Минска-3», «Минска-4» или хасавюртовских соглашений. Русский мир, если мы остановим войну, будет под большой угрозой. И Одесса, и Николаев, и тем более Приднестровье. И вообще сама по себе конструкция мира», — приводит слова Балицкого ТАСС.

По словам главы региона, заканчивать конфликт необходимо сейчас, иначе это придётся делать будущему поколению.