Балицкий заявил об угрозе всему Русскому миру в случае заморозки конфликта
Заморозка конфликта на Украине угрожает всему Русскому миру. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Я против любых заморозок: «Минска-2», «Минска-3», «Минска-4» или хасавюртовских соглашений. Русский мир, если мы остановим войну, будет под большой угрозой. И Одесса, и Николаев, и тем более Приднестровье. И вообще сама по себе конструкция мира», — приводит слова Балицкого ТАСС.
По словам главы региона, заканчивать конфликт необходимо сейчас, иначе это придётся делать будущему поколению.
Ранее Life.ru писал, что разведка России прознала о цели фокуса НАТО с «заморозкой» конфликта на Украине. Североатлантическому блоку необходимо, чтобы остаток Украины сохранял свой антироссийский «запал», чтобы сделать эту территорию в дальнейшем плацдармом для операций против РФ. Ради этого НАТО готов пойти на многое, считают в СВР.
ТАСС / Александр Полегенько