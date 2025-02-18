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18 февраля, 06:37

Балицкий заявил об угрозе всему Русскому миру в случае заморозки конфликта

Заморозка конфликта на Украине угрожает всему Русскому миру. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Я против любых заморозок: «Минска-2», «Минска-3», «Минска-4» или хасавюртовских соглашений. Русский мир, если мы остановим войну, будет под большой угрозой. И Одесса, и Николаев, и тем более Приднестровье. И вообще сама по себе конструкция мира», — приводит слова Балицкого ТАСС.

По словам главы региона, заканчивать конфликт необходимо сейчас, иначе это придётся делать будущему поколению.

Посол Мешков: РФ не попадётся на уловку Запада с заморозкой конфликта на Украине
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Ранее Life.ru писал, что разведка России прознала о цели фокуса НАТО с «заморозкой» конфликта на Украине. Североатлантическому блоку необходимо, чтобы остаток Украины сохранял свой антироссийский «запал», чтобы сделать эту территорию в дальнейшем плацдармом для операций против РФ. Ради этого НАТО готов пойти на многое, считают в СВР.

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ТАСС / Александр Полегенько

Никита Никонов
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