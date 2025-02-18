Глава немецкого военного гиганта заявил о пустых складах оружия в Европе и на Украине
Глава Rheinmetall Паппергер заявил о пустых складах оружия в Европе и на Украине
На складах в Европе и на Украине не осталось оружия. Об этом заявил глава немецкого оборонного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер.
«У европейцев и украинцев на складах ничего нет», — приводит его слова Financial Times.
Вместе с тем он добавил, что Rheinmetall выиграет даже при прекращении огня на Украине, так как спрос на вооружение в Европе останется высоким.
Как отмечает FT, стоимость акций Rheinmetall, которая резко выросла после начала конфликта на Украине, начала снижаться после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о начале мирных переговоров. Однако с тех пор акции европейских оборонных компаний, включая Rheinmetall, принялись вновь расти, поскольку инвесторы ожидают, что власти стран Евросоюза будут вынуждены значительно увеличить военные расходы в связи с растущими опасениями по поводу отказа Соединённых Штатов от своей многолетней роли гаранта безопасности на континенте.
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