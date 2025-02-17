Трамп разрешил Европе закупать у США оружие для Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон даст разрешение странам Европы на приобретение оружия и прочей продукции американского военно-промышленного комплекса с целью отправки на Украину. Это заявление он сделал в воскресенье во время общения с представителями СМИ в Белом доме.