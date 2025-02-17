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Регион
17 февраля, 01:37

Трамп разрешил Европе закупать у США оружие для Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон даст разрешение странам Европы на приобретение оружия и прочей продукции американского военно-промышленного комплекса с целью отправки на Украину. Это заявление он сделал в воскресенье во время общения с представителями СМИ в Белом доме.

«Да, я это сделаю», — ответил Трамп на вопрос, даст ли он такое разрешение странам ЕС.

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Ранее западные журналисты сообщали о возобновлении поставок американского вооружения на Украину. По данным прессы, Белый дом пересмотрел свою прежнюю позицию и возобновил помощь Киеву. В Кремле отметили, что продолжение поставок никого не удивляет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Лия Мурадьян
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