В России успешно завершили испытания ракеты 9М134 «Булат» для ПТРК

Компания «Высокоточные технологии», входящая в состав «Ростеха», закончила испытания лёгкой управляемой ракеты 9М134 (другое название — «Булат»), построенной для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Об этом сообщает пресс-служба холдинга в беседе с РИА «Новости».

«Испытания лёгкой ракеты 9М134, также известной как «Булат», завершены с положительными результатами. Выполнение всех основных тактико-технических характеристик подтверждено», — рассказали там.

Известно, что «Булат» разработали для уничтожения среднебронированных целей с динамической защитой. Система качественно защищает ракету от помех. Дальность полёта ракеты составляет 3,5 километра.