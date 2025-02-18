В России успешно завершили испытания ракеты 9М134 «Булат» для ПТРК
Компания «Высокоточные технологии», входящая в состав «Ростеха», закончила испытания лёгкой управляемой ракеты 9М134 (другое название — «Булат»), построенной для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Об этом сообщает пресс-служба холдинга в беседе с РИА «Новости».
«Испытания лёгкой ракеты 9М134, также известной как «Булат», завершены с положительными результатами. Выполнение всех основных тактико-технических характеристик подтверждено», — рассказали там.
Известно, что «Булат» разработали для уничтожения среднебронированных целей с динамической защитой. Система качественно защищает ракету от помех. Дальность полёта ракеты составляет 3,5 километра.
Ранее эксперт раскрыл особенность «Калибров», которыми Армия РФ нанесла «удар возмездия» по Украине. Отмечалось, что используются они для поражения наземных целей с дальностью полёта свыше полутора тысяч километров.
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