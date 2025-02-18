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18 февраля, 08:01

Житель Подмосковья раскрыл в суде детали сотрудничества с СБУ и шокировал жену

«Ъ»: Житель Домодедово на суде признался в сотрудничестве с СБУ

Во 2-м Западном окружном военном суде начался процесс над 26-летним жителем подмосковного города Домодедово Григорием Онищенко. Мужчина обвиняется в содействии террористической деятельности.

Уроженец Украины переехал в РФ в 2015 году, отслужил в армии, после чего устроился на работу водителем. Позднее, как сообщает «Коммерсантъ», он начал сотрудничество с украинскими спецслужбами, и по их наводке собирал координаты военных объектов в Подмосковье для организации атак дронов. Кроме того, он, предварительно, пытался вступить в запрещённую в РФ украинскую террористическую организацию и вербовал сторонников, проводя тактические учения.

В качестве свидетеля выступил экс-боец СВО Даниил Антонов, сообщивший, что Онищенко планировал создать диверсионную группу «Спарта» для передачи данных украинской стороне. В ходе расследования Антонов сотрудничал с УФСБ, записывая разговоры с подсудимым. Задержать и провести арест Онищенко удалось в мае 2024 года. Свою вину он признал, однако в содеянном не раскаялся. Супруга обвиняемого, с которой он расписался в СИЗО, была шокирована услышанным.

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Недавно суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю Челябинской области, назначив ему 19 лет лишения свободы. Он был признан виновным в государственной измене, диверсии и попытке совершения теракта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Мария Любицкая
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