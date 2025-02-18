Бастрыкин запросил доклад по делу о попытке изнасилования в самарском такси
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал личный доклад по делу о попытке изнасилования мигрантом пассажирки в такси в Самаре. Об этом докладывает пресс-служба ведомства.
«Глава ведомства запросил у исполняющего обязанности руководителя СУ по Самарской области доклад об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах», — говорится в сообщении СК.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на изнасилование.
Ранее в Сети появились данные, что водитель такси приставал к пассажирке и попытался надругаться над ней. Правоохранители обратили внимание на инцидент и начали проверку.
Недавно в городе Первомайске Нижегородской области жители решили без участия полиции воздать по заслугам мужчине, который изнасиловал мальчика. Известно, что педофил уже имел тюремный срок, а также очень любит выпить, однако не все верят, что он действительно виновен.
Life.ru