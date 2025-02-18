Бастрыкин запросил доклад по делу о попытке изнасилования в самарском такси

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал личный доклад по делу о попытке изнасилования мигрантом пассажирки в такси в Самаре. Об этом докладывает пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства запросил у исполняющего обязанности руководителя СУ по Самарской области доклад об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на изнасилование.

Ранее в Сети появились данные, что водитель такси приставал к пассажирке и попытался надругаться над ней. Правоохранители обратили внимание на инцидент и начали проверку.