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18 февраля, 08:23

Бастрыкин запросил доклад по делу о попытке изнасилования в самарском такси

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал личный доклад по делу о попытке изнасилования мигрантом пассажирки в такси в Самаре. Об этом докладывает пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства запросил у исполняющего обязанности руководителя СУ по Самарской области доклад об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на изнасилование.

Ранее в Сети появились данные, что водитель такси приставал к пассажирке и попытался надругаться над ней. Правоохранители обратили внимание на инцидент и начали проверку.

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Недавно в городе Первомайске Нижегородской области жители решили без участия полиции воздать по заслугам мужчине, который изнасиловал мальчика. Известно, что педофил уже имел тюремный срок, а также очень любит выпить, однако не все верят, что он действительно виновен.

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Life.ru

Николай Рюмин
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