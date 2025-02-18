Прибалтам приготовиться: Поплавская спрогнозировала реакцию ЕС на неожиданный шаг США
Поплавская: От вывода войск США из ЕС больше всех пострадают страны Балтии
Вывод американских войск из Европы станет серьёзным бременем для всех стран ЕС, что негативно скажется на их экономиках, однако наибольшие потери понесут страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония. Такую точку зрения высказала актриса и общественный деятель Яна Поплавская, комментируя заявление председателя военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне о возможном сокращении военного присутствия США в европейском регионе.
По мнению артистки, прибалтийские чиновники могут испытывать настоящую панику после заявлений главы военного комитета НАТО. Если Вашингтон действительно решит вывести свои войска из Европы, можно ожидать значительных изменений в поведении стран, граничащих с РФ: они могут начать вести себя более сдержанно, опасаясь публичных нападок на нашу страну без поддержки американских сил.
«[Президент США Дональд] Трамп может отвести американские войска из Прибалтики дальше на запад. Вот сейчас бы посмотреть на вытянувшиеся рожи прибалтийских политиков. Куда вся шакалья смелость денется», — цитирует Поплавскую «Царьград».
Похоже, что процессы, о которых говорит Поплавская, уже начались. На днях в российских СМИ отметили любопытное изменение тона генсека НАТО Марка Рютте, по всей видимости, обусловленное последними высказываниями Вашингтона о конфликте на территории Незалежной. В недавнем релизе представителя альянса события на Украине именуются «украинским» конфликтом, а не «российской агрессией», как это было раньше. А ещё в тексте ничего не говорится о дальнейшей поддержке Киева.
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