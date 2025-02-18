Вывод американских войск из Европы станет серьёзным бременем для всех стран ЕС, что негативно скажется на их экономиках, однако наибольшие потери понесут страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония. Такую точку зрения высказала актриса и общественный деятель Яна Поплавская, комментируя заявление председателя военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне о возможном сокращении военного присутствия США в европейском регионе.

«[Президент США Дональд] Трамп может отвести американские войска из Прибалтики дальше на запад. Вот сейчас бы посмотреть на вытянувшиеся рожи прибалтийских политиков. Куда вся шакалья смелость денется », — цитирует Поплавскую «Царьград» .

Похоже, что процессы, о которых говорит Поплавская, уже начались. На днях в российских СМИ отметили любопытное изменение тона генсека НАТО Марка Рютте, по всей видимости, обусловленное последними высказываниями Вашингтона о конфликте на территории Незалежной. В недавнем релизе представителя альянса события на Украине именуются «украинским» конфликтом, а не «российской агрессией», как это было раньше. А ещё в тексте ничего не говорится о дальнейшей поддержке Киева.