Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 февраля, 08:45

Зеленскому с подручными присвоили первое место по уничтожению Украины

Патрушев: Зеленский и его покровители рушат украинскую государственность

Владимир Зеленский и его западные покровители внесли самый огромный вклад в разрушение украинской государственности. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью aif.ru.

«Подчеркну – никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Зеленский и его подручные. И, конечно, их покровители», — сказал Патрушев.

Он добавил, что после распада СССР Россия старалась уважать суверенитет Украины и работала над добрососедскими отношениями. Однако западные «друзья» превратили Киев в плацдарм для подготовки антироссийской агрессии. Теперь режим не может опираться на свой народ, их лидер нелегитимен, а люди находятся в плену у нацистов.

«Лучшее для них»: В Госдуме нашли идеальное место для Зеленского и его команды
«Лучшее для них»: В Госдуме нашли идеальное место для Зеленского и его команды

Ранее на заседании Совбеза ООН заявили, что западным прокураторам следует приструнить Владимира Зеленского. Покуда главарь режима будет чинить провокации против России, о мире говорить не приходится.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Николай Патрушев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar