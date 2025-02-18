Зеленскому с подручными присвоили первое место по уничтожению Украины
Патрушев: Зеленский и его покровители рушат украинскую государственность
Владимир Зеленский и его западные покровители внесли самый огромный вклад в разрушение украинской государственности. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью aif.ru.
«Подчеркну – никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Зеленский и его подручные. И, конечно, их покровители», — сказал Патрушев.
Он добавил, что после распада СССР Россия старалась уважать суверенитет Украины и работала над добрососедскими отношениями. Однако западные «друзья» превратили Киев в плацдарм для подготовки антироссийской агрессии. Теперь режим не может опираться на свой народ, их лидер нелегитимен, а люди находятся в плену у нацистов.
Ранее на заседании Совбеза ООН заявили, что западным прокураторам следует приструнить Владимира Зеленского. Покуда главарь режима будет чинить провокации против России, о мире говорить не приходится.
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