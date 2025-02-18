Владимир Зеленский и его западные покровители внесли самый огромный вклад в разрушение украинской государственности. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью aif.ru.

«Подчеркну – никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Зеленский и его подручные. И, конечно, их покровители», — сказал Патрушев.

Он добавил, что после распада СССР Россия старалась уважать суверенитет Украины и работала над добрососедскими отношениями. Однако западные «друзья» превратили Киев в плацдарм для подготовки антироссийской агрессии. Теперь режим не может опираться на свой народ, их лидер нелегитимен, а люди находятся в плену у нацистов.