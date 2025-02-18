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Регион
18 февраля, 09:44

Народные дружинники начнут получать деньги за помощь полиции в одном из регионов России

В Иркутской области ввели материальную поддержку для народных дружинников

В Иркутской области начнут материально поддерживать народных дружинников за помощь органам внутренних дел в патрулировании территорий или раскрытии преступлений и задержании преступников. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев, передаёт пресс-служба правительства.

«Органы местного самоуправления по-прежнему могут осуществлять личное страхование народных дружинников на время их участия в мероприятиях по охране общественного порядка в соответствии с федеральным законодательством», — заявил губернатор.

Также для дружинников могут устанавливать дополнительные льготы и компенсации, гарантии правовой и социальной защиты для членов их семей.

Размеры выплат и порядок стимулирования установят в правительстве Иркутской области.

Ранее Life.ru писал, что дружинники Екатеринбурга помогли найти машину преступника-мигранта, который избил мужчину. Правонарушитель напал на пешехода за то, что тот сделал ему замечание. Мигрант пытался скрыться, но его задержали.

"Снайпер-дружинник" из ружья сбил дрон ВСУ над Курской областью
"Снайпер-дружинник" из ружья сбил дрон ВСУ над Курской областью
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ТАСС / Донат Сорокин

Полина Никифорова
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