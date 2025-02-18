Народные дружинники начнут получать деньги за помощь полиции в одном из регионов России
В Иркутской области ввели материальную поддержку для народных дружинников
В Иркутской области начнут материально поддерживать народных дружинников за помощь органам внутренних дел в патрулировании территорий или раскрытии преступлений и задержании преступников. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев, передаёт пресс-служба правительства.
«Органы местного самоуправления по-прежнему могут осуществлять личное страхование народных дружинников на время их участия в мероприятиях по охране общественного порядка в соответствии с федеральным законодательством», — заявил губернатор.
Также для дружинников могут устанавливать дополнительные льготы и компенсации, гарантии правовой и социальной защиты для членов их семей.
Размеры выплат и порядок стимулирования установят в правительстве Иркутской области.
Ранее Life.ru писал, что дружинники Екатеринбурга помогли найти машину преступника-мигранта, который избил мужчину. Правонарушитель напал на пешехода за то, что тот сделал ему замечание. Мигрант пытался скрыться, но его задержали.
ТАСС / Донат Сорокин