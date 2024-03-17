"Снайпер-дружинник" из ружья сбил дрон ВСУ над Курской областью

В Курской области был сбит вражеский дрон из охотничьего оружия. "Снайпером" оказался боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил вражеский дрон. Считаю, что это заслуживает награды", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

А в ночь на 17 марта Киев предпринял очередные попытки дронами атаковать территорию российских регионов. В Минобороны сообщали о 35 сбитых беспилотниках — три были поражены под Белгородом. Подробнее о том, что ещё известно о массовой атаке БПЛА, — в нашем материале.