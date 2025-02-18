Песков ответил на вопрос, будет ли связь между переговорами с США и Посланием Федеральному собранию

Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не будет связано с российско-американскими переговорами в Эр-Рияде. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Послание Федеральному собранию иногда имеет развёрнутую международную часть, иногда не имеет, но главным образом — это внутриполитическое событие», — пояснил представитель Кремля на брифинге.

Напомним, в 2024 году глава государства огласил Послание Федеральному собранию в конце февраля. Помимо ряда внутри- и внешнеполитических тем Путин тогда анонсировал сразу несколько новых национальных проектов. В этом году Песков пока не называл дату послания, но отметил, что подготовка к этому событию в настоящее время планомерно продолжается.