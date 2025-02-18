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18 февраля, 10:12

В Кремле назвали суверенным делом Украины вопрос вступления в ЕС

Песков: Вступление в ЕС — суверенное дело Украины, так как это не военный союз

Вступление Украины в Европейский союз — это суверенное решение Киева, поскольку речь идёт об экономическом, а не военном объединении. Это подчеркнул Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в беседе с представителями СМИ.

«Это право любой страны решать самостоятельно. Речь идёт об интеграции и экономике, и здесь никто не может диктовать условия другим странам. Мы не собираемся этого делать», — заявил представитель Кремля.

При этом у Москвы иная позиция в отношении военных альянсов. Этот уже совсем другой вопрос и он всем хорошо известен, заключил Песков.

Генсек НАТО Рютте: Евросоюз готов предоставить Украине гарантии безопасности
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Ранее Владимир Зеленский призвал построить «другое НАТО» прямо на Украине. Во время Мюнхенской конференции по безопасности он несколько раз обмолвился, что Киеву нужны условия для создания альтернативы Североатлантическому альянсу, границы которого пройдут по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Никита Никонов
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