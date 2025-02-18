В Кремле назвали суверенным делом Украины вопрос вступления в ЕС

Вступление Украины в Европейский союз — это суверенное решение Киева, поскольку речь идёт об экономическом, а не военном объединении. Это подчеркнул Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в беседе с представителями СМИ.

«Это право любой страны решать самостоятельно. Речь идёт об интеграции и экономике, и здесь никто не может диктовать условия другим странам. Мы не собираемся этого делать», — заявил представитель Кремля.

При этом у Москвы иная позиция в отношении военных альянсов. Этот уже совсем другой вопрос и он всем хорошо известен, заключил Песков.