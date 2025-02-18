«Город возрождается»: Пушилин поздравил жителей Дебальцево с 10-й годовщиной освобождения

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поздравил жителей Дебальцево с десятилетием освобождения. По его словам, 18 февраля 2015 года Народное ополчение Донбасса одержало историческую победу над украинскими военными, зажав их в кольцо в районе населённого пункта.

«Дебальцевский котёл стал разгромным поражением Киева. С того дня в Дебальцево постепенно начала налаживаться мирная жизнь, город возрождался вместе с республикой. Но действительно масштабные положительные перемены пришли туда, когда наш регион воссоединился с Россией», — написал Пушилин в телеграм-канале.

Глава ДНР дополнил, что город восстанавливают сразу три региона-шефа: Хабаровский край, Камчатка и Чукотка. Жители Дебальцево ощущают близость жителей этих субъектов РФ постоянно. Специалисты помогают ремонтировать дороги, школы, детские сады, объекты ЖКХ, энергетики, культуры и спорта, отметил Пушилин.