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18 февраля, 10:08

«Город возрождается»: Пушилин поздравил жителей Дебальцево с 10-й годовщиной освобождения

Пушилин поздравил жителей Дебальцево в ДНР с десятилетием освобождения

Стелла на въезде в Дебальцево в ДНР. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Стелла на въезде в Дебальцево в ДНР. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поздравил жителей Дебальцево с десятилетием освобождения. По его словам, 18 февраля 2015 года Народное ополчение Донбасса одержало историческую победу над украинскими военными, зажав их в кольцо в районе населённого пункта.

«Дебальцевский котёл стал разгромным поражением Киева. С того дня в Дебальцево постепенно начала налаживаться мирная жизнь, город возрождался вместе с республикой. Но действительно масштабные положительные перемены пришли туда, когда наш регион воссоединился с Россией», — написал Пушилин в телеграм-канале.

Глава ДНР дополнил, что город восстанавливают сразу три региона-шефа: Хабаровский край, Камчатка и Чукотка. Жители Дебальцево ощущают близость жителей этих субъектов РФ постоянно. Специалисты помогают ремонтировать дороги, школы, детские сады, объекты ЖКХ, энергетики, культуры и спорта, отметил Пушилин.

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А накануне Денис Пушилин поздравил жителей Авдеевки с годовщиной освобождения от ВСУ. Глава ДНР отметил, что изгнание украинской армии из этого города стало особой вехой в освобождении республики.

Дарья Нарыкова
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