В России вновь активизировались «ветряночные вечеринки»
Mash: Россияне начали специально заражать детей ветрянкой из-за дефицита вакцин
В некоторых регионах России наблюдается новый бум «ветряночных вечеринок» — родители начали сами заражать своих детей этим вирусом. Они полагают, что ребёнку будет лучше, если он перенесёт ветряную оспу в раннем возрасте. Об этом рассказал телеграм-канал Mash.
Чрезмерно заботливые родители даже готовы специально вести своё чадо к заражённому ребёнку. В интернете они находят объявления о больном несовершеннолетнем и приходят к нему, при этом не бесплатно. Подобное происходит в Ярославской, Воронежской, Нижегородской и других областях.
Врачи выступили против подобных «ветряночных вечеринок». Они утверждают, что организм ребёнка может сильно пострадать от вируса, а течение болезни стать тяжёлым.
Ранее Life.ru рассказывал, что в редких случаях у человека может возникнуть «рецидив» ветрянки. Во время него у заразившегося появляется опоясывающей герпес. На начальных стадиях повторное заболевание ветрянкой похоже на обычную простуду.
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