В России вновь активизировались «ветряночные вечеринки»

В некоторых регионах России наблюдается новый бум «ветряночных вечеринок» — родители начали сами заражать своих детей этим вирусом. Они полагают, что ребёнку будет лучше, если он перенесёт ветряную оспу в раннем возрасте. Об этом рассказал телеграм-канал Mash.

Чрезмерно заботливые родители даже готовы специально вести своё чадо к заражённому ребёнку. В интернете они находят объявления о больном несовершеннолетнем и приходят к нему, при этом не бесплатно. Подобное происходит в Ярославской, Воронежской, Нижегородской и других областях.

Врачи выступили против подобных «ветряночных вечеринок». Они утверждают, что организм ребёнка может сильно пострадать от вируса, а течение болезни стать тяжёлым.