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Регион
18 февраля, 15:48

В России вновь активизировались «ветряночные вечеринки»

Mash: Россияне начали специально заражать детей ветрянкой из-за дефицита вакцин

В некоторых регионах России наблюдается новый бум «ветряночных вечеринок» — родители начали сами заражать своих детей этим вирусом. Они полагают, что ребёнку будет лучше, если он перенесёт ветряную оспу в раннем возрасте. Об этом рассказал телеграм-канал Mash.

Чрезмерно заботливые родители даже готовы специально вести своё чадо к заражённому ребёнку. В интернете они находят объявления о больном несовершеннолетнем и приходят к нему, при этом не бесплатно. Подобное происходит в Ярославской, Воронежской, Нижегородской и других областях.

Врачи выступили против подобных «ветряночных вечеринок». Они утверждают, что организм ребёнка может сильно пострадать от вируса, а течение болезни стать тяжёлым.

Ранее Life.ru рассказывал, что в редких случаях у человека может возникнуть «рецидив» ветрянки. Во время него у заразившегося появляется опоясывающей герпес. На начальных стадиях повторное заболевание ветрянкой похоже на обычную простуду.

Родители из Химок не повезли в больницу дочь с ветрянкой, и она умерла через несколько дней
Родители из Химок не повезли в больницу дочь с ветрянкой, и она умерла через несколько дней
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds

Полина Никифорова
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