Вернулся за добавкой: В Иркутской области поймали «колбасного» вора-рецидивиста

Житель Черемхово из Иркутской области украл из местного магазина 11 палок колбасы. Мужчина продал их и на следующий день вернулся в тот же магазин за второй порцией, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

Мужчина украл колбасу из магазина под Иркутском. Видео © VK / ГУ МВД России по Иркутской области

«В Черемхово полицейские раскрыли «колбасную» кражу. Добычей предполагаемого злоумышленника стали 24 палки колбасы. Он попался сотрудникам магазина, вернувшись за второй порцией. По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», — указано в сообщении.

Иркутский вор. Фото © VK / ГУ МВД России по Иркутской области

По информации МВД, изначально в полицию поступило заявление из продуктового магазина о краже 11 палок колбасы, в том числе копчёных изделий и сервелата. На видео с камер наблюдения был замечен мужчина, который тщательно выбирал колбасу и прятал её в спортивную сумку. Правоохранительные органы изъяли видео и начали искать злоумышленника. Подозреваемый на следующий день вернулся на место преступления, чтобы похитить ещё 13 палок различных колбас, однако его остановили работники магазина.

По словам полицейских, задержанным оказался 43-летний ранее судимый мужчина. Общая сумма причинённого им ущерба составила более шести тысяч рублей. Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что продал товар за 1200 рублей.