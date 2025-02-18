Госдума предложила кабмину ввести льготную ипотеку для педагогов

Государственная дума предложила правительству России внести законопроект о льготном ипотечном кредитовании для педагогов. Это следует из принятого палатой постановления по итогам правчаса о разработке стратегии развития образования.

Ранее в Госдуме предложили оплачивать многодетным семьям ипотеку из бюджета. Также предусмотрены меры поддержки для других групп граждан. Молодым семьям предлагается списание 10% долга при рождении первого ребёнка и 20% — при рождении второго. Участники спецоперации смогут погасить 40% ипотеки, если у них есть один ребёнок, и 60% — если двое. Семьи, имеющие троих детей, смогут получить скидку в размере 75% на ипотечный кредит.