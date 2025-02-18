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18 февраля, 10:43

Госдума предложила кабмину ввести льготную ипотеку для педагогов

Государственная дума предложила правительству России внести законопроект о льготном ипотечном кредитовании для педагогов. Это следует из принятого палатой постановления по итогам правчаса о разработке стратегии развития образования.

«Рекомендовать правительству РФ обеспечить подготовку и внесение в приоритетном порядке в Госдуму законодательных инициатив о возможных механизмах предоставления мер поддержки педагогическим работникам, включая льготное ипотечное кредитование», — написано в документе.

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Ранее в Госдуме предложили оплачивать многодетным семьям ипотеку из бюджета. Также предусмотрены меры поддержки для других групп граждан. Молодым семьям предлагается списание 10% долга при рождении первого ребёнка и 20% — при рождении второго. Участники спецоперации смогут погасить 40% ипотеки, если у них есть один ребёнок, и 60% — если двое. Семьи, имеющие троих детей, смогут получить скидку в размере 75% на ипотечный кредит.

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Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Алена Пенчугина
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