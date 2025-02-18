Россиянин пожаловался Маску на американскую компанию, которая задолжала 2 млн рублей
Гендиректор «ДолгАктив» написал Маску из-за компании США, не выплатившей долг
Предпринимателю Илону Маску направил письмо Генеральный директор ООО «ДолгАктив» Дмитрий Жданухин. Он пожаловался на крупную американскую компанию Pratt & Whitney, которая ушла из России и не выплатила долг размером 2 млн рублей.
«Мы просим помочь организовать коммуникацию с этой компанией, чтобы она отправила своих представителей для участия в суде... решили написать Илону Маску и попросить организовать коммуникацию с американскими компаниями», — цитирует Жданухина РИА «Новости».
Гендиректор уточнил, что у него нет претензий к уходу компании из России, учитывая начало СВО. Однако долг размером 2 млн рублей, подтверждённый решением суда, необходимо оплатить. Письмо Маску было отправлено в DOGE через X.com.
Ранее сообщалось, что Илон Маск не возглавляет ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), а является всего лишь «специальным правительственным сотрудником». Также он выполняет функции старшего советника лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа.
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