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18 февраля, 11:26

Россиянин пожаловался Маску на американскую компанию, которая задолжала 2 млн рублей

Гендиректор «ДолгАктив» написал Маску из-за компании США, не выплатившей долг

Предпринимателю Илону Маску направил письмо Генеральный директор ООО «ДолгАктив» Дмитрий Жданухин. Он пожаловался на крупную американскую компанию Pratt & Whitney, которая ушла из России и не выплатила долг размером 2 млн рублей.

«Мы просим помочь организовать коммуникацию с этой компанией, чтобы она отправила своих представителей для участия в суде... решили написать Илону Маску и попросить организовать коммуникацию с американскими компаниями», цитирует Жданухина РИА «Новости».

Гендиректор уточнил, что у него нет претензий к уходу компании из России, учитывая начало СВО. Однако долг размером 2 млн рублей, подтверждённый решением суда, необходимо оплатить. Письмо Маску было отправлено в DOGE через X.com.

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Ранее сообщалось, что Илон Маск не возглавляет ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), а является всего лишь «специальным правительственным сотрудником». Также он выполняет функции старшего советника лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Полина Никифорова
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