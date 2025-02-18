«Нет власти»: Выяснилось истинное положение Маска в Правительстве США

Американский бизнесмен Илон Маск не возглавляет ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), а является всего лишь «специальным правительственным сотрудником» и старшим советником лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на судебные показания американского чиновника Джошуа Фишера.

«Маск выполняет функции старшего советника Трампа и не имеет более широких полномочий по сравнению с другими советниками Белого дома. Как и у других старших советников, у Маска нет ни реальной, ни формальной власти, позволяющей ему принимать государственные решения», — говорится в сообщении.

Авторы материала отметили, что также вызывает вопросы сам статус организации. По данным телеканала, частное лицо руководит компанией, которая не является федеральным ведомством. При этом имеет доступ ко всей работе федерального правительства, увольняет и нанимает сотрудников, сокращает штат, заключает контракты и прекращает действие государственных программ. Авторы статьи добавили, что все эти действия происходят без какого-либо надзора со стороны Конгресса.

Утверждение, что DOGE возглавляет не Маск, противоречит заявлениям, которые республиканец делал ещё в прошлом году. Ранее американский лидер объявил предпринимателя главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.