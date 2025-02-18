Близняшки из РФ и США нашли друг друга спустя 28 лет, но из-за американских властей не могут встретиться

Две сестры-близняшки, родившиеся в Первоуральске, воссоединились после 28 лет разлуки. Одна из них, Кристина, проживает в России, а другую, Мэгги, удочерила американская семья. Несмотря на то что им удалось установить контакт после столь долгого времени, пока они не могут встретиться лично.

Кристину из больницы забрала приёмная семья всего через 10 дней после её рождения. В то время как её сестричка родилась слаборазвита, и врачи считали, что у неё мало шансов на выживание. К счастью, они ошиблись — девочка окрепла, и через три года её удочерила семья из США. По иронии судьбы, до этого момента обе сестры жили в одном городе, и Кристину даже возили на обследование в ту самую больницу, где находилась её сестра, пишет kp.ru.

Познакомиться сёстрам удалось только в 2011-м году — спустя 28 лет после рождения. При первой встрече в онлайне выяснилось, что Кристина говорит только на русском, а Мэгги — только английском, поэтому долгое время общаться приходилось жестами. Впрочем, серьёзной проблемой это не стало, девушки выяснили, что у них много общего: в прошлом Мэгги работала медиком, а Кристина — в спасательной службе. Сейчас они обе служат в полиции. Они даже вышли замуж в один и тот же месяц, пусть и в разные годы.

К сожалению, девушкам не удается встретиться — власти США не дают на это разрешения. Для признания их родства требуется пройти ДНК-тест, и при этом они должны находиться в одной стране. Кристину не пустят в Штаты, а у Мэгги после развода осталась дочь, которую её бывший муж не позволяет вывезти за границу, и оставить девочку она не может. Несмотря на все эти преграды, близнецы общаются почти каждый день, обмениваются новостями и с нетерпением ждут момента, когда смогут встретиться лицом к лицу. В это время Кристина изучает английский, а Мэгги — русский.