Картаполов: Россия не будет договариваться с «недееспособными» странами
Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия будет сотрудничать с адекватными странами. По его словам, есть государства, которые управляются разумными лидерами, а есть такие, которые не управляются никак. Генерал-полковник отметил, «они утратили свою легитимность практически как Зеленский»
Картаполов прокомментировал переговоры России и США. Видео © Life.ru
«Вот те [страны], которые не управляются, с ними нет у нас желания налаживать взаимоотношения. Потому что они, как отметил наш спецпредставитель в ООН, не договороспособны и, по сути, недееспособны. О чём с ними можно договариваться?», — сказал Картаполов.
По словам депутата, сильнее, чем Европа, сейчас договориться с Россией хотят США, с ними и происходит диалог.
Ранее Картаполов сравнил Владимира Зеленского с Адольфом Гитером из-за возможного снижения возраста мобилизации. Он напомнил, что во времена ВОВ фюрер отправлял совсем юных членов Гитлерюгенда на фронт против советских войск.
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