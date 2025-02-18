Картаполов: Россия не будет договариваться с «недееспособными» странами

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия будет сотрудничать с адекватными странами. По его словам, есть государства, которые управляются разумными лидерами, а есть такие, которые не управляются никак. Генерал-полковник отметил, «они утратили свою легитимность практически как Зеленский»

Картаполов прокомментировал переговоры России и США. Видео © Life.ru

«Вот те [страны], которые не управляются, с ними нет у нас желания налаживать взаимоотношения. Потому что они, как отметил наш спецпредставитель в ООН, не договороспособны и, по сути, недееспособны. О чём с ними можно договариваться?», — сказал Картаполов.

По словам депутата, сильнее, чем Европа, сейчас договориться с Россией хотят США, с ними и происходит диалог.