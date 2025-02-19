В Москве супруги устроили мордобой из-за бутылки пива, жена теперь в больнице

В Москве пара подралась из-за пива. Супруги не смогли поделить бутылку. Завершился спор тем, что девушка была госпитализирована с серьёзными травмами, сообщает SHOT.

Супруги, которые не смогли поделить бутылку пива. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канале, 40-летний копирайтер Ильдар и его жена-бизнесмен Вика приехали покорять столицу из Уфы. Они арендовали квартиру в Митино. 31-летняя блондинка начала заниматься продажей косметики через Интернет, в то время как её муж, помимо написания текстов, стал подрабатывать монтажом электропроводки. Их объединяет общая страсть — любовь к пиву. Накануне вечером девушка захотела выпить бутылку хмельного, но супруг вдруг решил отобрать у неё пенное. Вика вцепилась в бутылку и ударила ей по голове любимому. Тот дал сдачи. Завязалась драка.

Когда успокоились, оба пошли в больницу. У мужчины зафиксировали рану головы. А вот у девушки последствия оказались намного серьёзнее. Из отдела её увезли в Боткинскую больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму, а также ушибы на лице, голове и руках. В отношении пивного абьюзера сейчас проводят проверку.