В Москве супруги устроили мордобой из-за бутылки пива, жена теперь в больнице
В Москве семейная пара устроила драку из-за пива, жена попала в больницу
В Москве пара подралась из-за пива. Супруги не смогли поделить бутылку. Завершился спор тем, что девушка была госпитализирована с серьёзными травмами, сообщает SHOT.
Супруги, которые не смогли поделить бутылку пива. Фото © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канале, 40-летний копирайтер Ильдар и его жена-бизнесмен Вика приехали покорять столицу из Уфы. Они арендовали квартиру в Митино. 31-летняя блондинка начала заниматься продажей косметики через Интернет, в то время как её муж, помимо написания текстов, стал подрабатывать монтажом электропроводки. Их объединяет общая страсть — любовь к пиву. Накануне вечером девушка захотела выпить бутылку хмельного, но супруг вдруг решил отобрать у неё пенное. Вика вцепилась в бутылку и ударила ей по голове любимому. Тот дал сдачи. Завязалась драка.
Когда успокоились, оба пошли в больницу. У мужчины зафиксировали рану головы. А вот у девушки последствия оказались намного серьёзнее. Из отдела её увезли в Боткинскую больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму, а также ушибы на лице, голове и руках. В отношении пивного абьюзера сейчас проводят проверку.
А ранее Life.ru рассказывал, как в Красноярском крае начальница участковых стала зачинщицей массовой драки в баре. Конфликт начался из-за того, что женщина полезла с кулаками на другого посетителя, доказывая, кто в заведении на самом деле «власть». Их попытались разнять, однако затем и другие гости оказались втянуты в разборки.
Telegram / SHOT