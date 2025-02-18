Более 61,5 тысячи военных потеряли ВСУ под Курском в результате самонадеянной аферы Зеленского

Более 61 530 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) полегло на Курском направлении за всё время боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк Leopard производства Германии, два бронетранспортёра, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей», — говорится в сообщении.

Кроме того, противник лишился трёх самоходных артиллерийских установок, в том числе двух САУ «Богдана», двух артиллерийских орудий, восьми миномётов, а также пункта управления БПЛА и двух складов боеприпасов.

В ведомстве уточнили, что за всё время проведения специальной военной операции (СВО) на курском направлении враг потерял 370 танков, 276 боевых машин пехоты, 224 бронетранспортёра, 1915 боевых бронированных машин, 2031 автомобиль, 450 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов.

Украинская армия также осталась без восьми транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семи РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одной установки разминирования УР-77, пяти мостоукладчиков, инженерной разведывательной машины, а также без четырнадцати бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машины.