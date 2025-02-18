В Госдуме хотят освободить от обязательного призыва ветеранов СВО

В Госдуме планируют освободить от обязательного призыва тех граждан, которые по контракту отслужили в зоне спецоперации более полугода. Об этом доложил глава Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов.

«Начало СВО значительно усовершенствовало военный пакет, принято более 120 законов. Но нам ещё предстоит решить ряд проблем: <…> это освобождение от призыва на военную службу по призыву лиц, которые добровольно подписали контракт с Минобороны и не менее 6 месяцев воевали в ходе специальной военной операции», — подчеркнул Картаполов.

Он отметил, что вопрос могут решить во время весенней сессии. Картаполов считает, что абсолютно справедливо не призывать ветеранов спецоперации на срочную службу.