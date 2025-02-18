«Со мной всё в порядке»: Психолог рассказала, как укрепить внутреннюю опору

Главной внутренней опорой человека является позитивное отношение к жизни. Об этом сказала психолог Дарья Гранкина.

«Внутренняя опора — это всё то, что помогает нам выдерживать сложные ситуации. Это наша жизнестойкость, система ценностей, наша система отношений. То, как мы относимся к миру, как мы относимся к другим людям и к себе», — объяснила она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В детстве опорой человека являются родители, от которых ребёнок полностью зависит. Если они удовлетворяют его потребности, малыш воспринимает мир как безопасное место и редко испытывает стресс. Однако с возрастом это восприятие начинает меняться.

Тем не менее опоры могут быть не только внешними, как родители в детстве, но и внутренними, которые можно развивать в себе. Для этого психолог предложила упражнение: каждый день можно повторять себе фразу «Со мной всё в порядке» или использовать выражение «Пока так».