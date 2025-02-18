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18 февраля, 12:43

МО РФ: Военные смогут получать денежную компенсацию до окончания командировки

Внесены изменения в порядок выплат военнослужащим Армии России денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха, предусмотренных за выполнение задач без ограничений продолжительности служебного времени. Соответствующий приказ подписал министр обороны России Андрей Белоусов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Раньше бойцы могли рассчитывать на получение компенсационной меры лишь по завершении выполнения задач и возвращении из командировки. Теперь же российские контрактники смогут получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием. Им не нужно будет дожидаться окончания командировки или завершения задач.

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Ранее кабмин уточнил порядок выплат подписавшим контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации. Согласно постановлению, средства не будут выплачивать тем, кто на момент заключения контракта находился в местах лишения свободы.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Алена Пенчугина
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