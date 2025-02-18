МО РФ: Военные смогут получать денежную компенсацию до окончания командировки

Внесены изменения в порядок выплат военнослужащим Армии России денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха, предусмотренных за выполнение задач без ограничений продолжительности служебного времени. Соответствующий приказ подписал министр обороны России Андрей Белоусов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Раньше бойцы могли рассчитывать на получение компенсационной меры лишь по завершении выполнения задач и возвращении из командировки. Теперь же российские контрактники смогут получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием. Им не нужно будет дожидаться окончания командировки или завершения задач.