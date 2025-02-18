Главарь киевского режима Владимир Зеленский назвал европейские страны слабыми. По его словам, Европа отстаёт с точки зрения численности боевых и военно-воздушных сил, а также военно-морского флота и беспилотников. Правда, экс-комик признал, что за последние три года произошли изменения к лучшему.

Ранее на экстренном саммите по Украине в Париже между лидерами Евросоюза вспыхнул конфликт по вопросу отправки миротворцев на территорию Киева. Германия, Италия, Польша и Испания заявляли о нежелании отправлять миротворческий контингент после предложения Великобритании о возможном размещении на территории Незалежной европейских сил. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «крайне неуместным» обсуждение вопроса размещения миротворцев с учётом того, что конфликт ещё продолжается.