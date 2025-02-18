Изрезанный мамашей пятилетний малыш из Армавира пришёл в себя и зовет её
Kub Mash: В Армавире пришёл в себя мальчик, которого изрезала мать
Пятилетний малыш из Армавира, которого мать изрезала ножом за плохое поведение, пришёл в себя. Мальчик продолжает звать маму, сообщает Kub Mash.
27-летняя Валентина, а также её 5-летний сын. Фото © Telegram / Kub Mash
По данным телеграм-канала, ребёнок на данный момент находится в стабильно тяжёлом состоянии. Предварительно, часть случившегося он не помнит. После того как мальчик пойдёт на поправку, с ним начнут работу психологи. Его сестра сейчас находится с отцом, а мать, 27-летняя Валентина, в СИЗО.
Напомним, в Краснодарском крае мамаша вышла из себя из-за шумного поведения сына. Женщина схватила кухонный нож и пырнула ребёнка в грудь. Скорую помощь истекающему кровью пятилетнему мальчику она вызвала лишь спустя два часа. Медиков она попыталась убедить, что всему виной несчастный случай. Возбуждено уголовное дело.
Shutterstock / FOTODOM / Paul Biryukov