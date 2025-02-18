Изрезанный мамашей пятилетний малыш из Армавира пришёл в себя и зовет её

Пятилетний малыш из Армавира, которого мать изрезала ножом за плохое поведение, пришёл в себя. Мальчик продолжает звать маму, сообщает Kub Mash.

27-летняя Валентина, а также её 5-летний сын. Фото © Telegram / Kub Mash

По данным телеграм-канала, ребёнок на данный момент находится в стабильно тяжёлом состоянии. Предварительно, часть случившегося он не помнит. После того как мальчик пойдёт на поправку, с ним начнут работу психологи. Его сестра сейчас находится с отцом, а мать, 27-летняя Валентина, в СИЗО.