Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
18 февраля, 14:07

Лавров: США назовут своего представителя по вопросу Украины, РФ обозначит своего

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что между США и Россией на переговорах в Эр-Рияде был согласован процесс по украинскому урегулированию. По его словам, когда Штаты определят, кто будет представлять Вашингтон, российская сторона сразу же обозначит своего участника процесса.

Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Видео © МИД России

«Согласовали, что будет сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы. И как только мы узнаем имя и должность представителя, мы <...> тут же обозначим нашего участника этого процесса», — уверил политик в ходе пресс-конференции.

Лавров: США после переговоров в Эр-Рияде стали лучше понимать позицию РФ
Лавров: США после переговоров в Эр-Рияде стали лучше понимать позицию РФ

Ранее Лавров сообщил, что РФ и США согласовали ускоренное назначение послов в Москве и Вашингтоне. Страны намерены снять те препоны, которые последние годы строились администрацией экс-президента США Джо Байдена на направлении наших дипломатических миссий.

Обложка ©

МИД России

Алена Пенчугина
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