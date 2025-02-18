Лавров: США назовут своего представителя по вопросу Украины, РФ обозначит своего
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что между США и Россией на переговорах в Эр-Рияде был согласован процесс по украинскому урегулированию. По его словам, когда Штаты определят, кто будет представлять Вашингтон, российская сторона сразу же обозначит своего участника процесса.
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Видео © МИД России
«Согласовали, что будет сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы. И как только мы узнаем имя и должность представителя, мы <...> тут же обозначим нашего участника этого процесса», — уверил политик в ходе пресс-конференции.
Ранее Лавров сообщил, что РФ и США согласовали ускоренное назначение послов в Москве и Вашингтоне. Страны намерены снять те препоны, которые последние годы строились администрацией экс-президента США Джо Байдена на направлении наших дипломатических миссий.