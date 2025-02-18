Владельцев пивобезалкогольного комбината в Крыму обвинили в спонсировании ВСУ

Владельцы «Пивобезалкогольного комбината Крым» – крупнейшего налогоплательщика в регионе — принимали участие в финансировании ВСУ и террористических актов. Предприятие подлежит национализации, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, сославшись на результаты расследования при участии российских спецслужб.

«Пивобезалкогольный комбинат «Крым» — это самый крупный налоговый плательщик. Это очень крупное предприятие, один из самых крупных производителей на юге РФ. Работа антитеррористической комиссии показала, что собственники, которые прячутся за границей, самым активным образом участвуют в финансировании ВСУ и спонсировании терактов», — заявил Константинов в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что работа комиссии и процесс расследования были непростыми. Сейчас на предприятии работает временная администрация. Константинов также уточнил, что собственники не получат компенсации, так как «это национализация собственности врагов РФ».