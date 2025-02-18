«С цепи сорвались»: Захарова прокомментировала истеричное поведение ЕС
Мария Захарова: ЕС делает ставку на военное решение украинского кризиса
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в последние дни элиты стран Европы «сорвались с цепи». По её мнению, такое поведение говорит о том, что ЕС движет желание затянуть конфликт на Украине. Продолжение военных действий помогло бы им воздействовать на Россию, отметила дипломат на брифинге.
«В последние дни русофобски настроенные европейские политэлиты будто с цепи сорвались. Они просто отбросили всякие приличия, открыто выражают свое неприятие наметившихся возможных контуров для предметного разговора по урегулированию украинского кризиса дипломатическим путём. Их будто разрывает от ненависти и злобы», — заявила дипломат.
Захарова указала, что такие политики не могут считаться патриотами европейского пространства. Сейчас они являются «проводниками чужих мыслей и идей», а также «провокаторами».
Ранее в МИД заявили, что участие ЕС в переговорах по Украине исключено. Европейцы требуют место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, но это просто поражает, поскольку в течение многих лет они за столом находились, заявил замглавы дипведомства Александр Грушко.
Telegram / МИД России