В МИД РФ жёстко высказались о роли ЕС в переговорах по Украине

Роль и участие Евросоюза (ЕС) в переговорах между Россией и США по Украине исключены. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Сегодня страны ЕС и европейцы требуют почему-то место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, это просто поражает, поскольку в течение многих лет они за столом находились», — подчеркнул Грушко в беседе с журналистами.