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18 февраля, 12:02

В МИД РФ жёстко высказались о роли ЕС в переговорах по Украине

Замглавы МИД РФ Грушко: Участие ЕС в переговорах по Украине исключено

Роль и участие Евросоюза (ЕС) в переговорах между Россией и США по Украине исключены. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Сегодня страны ЕС и европейцы требуют почему-то место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, это просто поражает, поскольку в течение многих лет они за столом находились», — подчеркнул Грушко в беседе с журналистами.

По словам замминистра иностранных дел, весь смысл политики ЕС заключается в том, чтобы конфликт не закончился дипломатическим путём. Грушко отметил, что европейцы стремятся продолжать кризис до якобы полной победы над РФ. Именно поэтому в переговорах полностью исключена роль ЕС, подытожил дипломат.

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Напомним, что 18 февраля начались переговоры России и США в столице Саудовской Аравии. Нашу страну представляют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Эксперт считает, что стороны приехали в Саудовскую Аравию не предъявлять готовые решения, а выслушивать друг друга.

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Shutterstock / FOTODOM / Respiro

Дарья Нарыкова
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