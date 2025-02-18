Голикова раскрыла, сколько россиян нужно привлечь на рынок труда до 2030 года

В России из-за выхода на пенсию необходимо заместить свыше 10 миллионов работников до 2030 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на представлении комитету ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов национального проекта «Кадры».

«В этот же период, исходя из демографических трендов, которые традиционно проходят на рынке труда ежегодно, которые мы не замечали в период спокойного развития экономики, нам предстоит заместить ввиду выхода на пенсию ещё 10,1 млн человек», — подчеркнула Голикова.

По её словам, российская экономика будет нуждаться в 3,1 млн сотрудников к 2030 году по отношению к 2022 году. Вице-премьер РФ уточнила, что до этого периода нужно дополнительно вовлечь к труду около 800 тысяч человек. Голикова дополнила, что общая же оценка по замещению и вовлечению в экономику трудящихся сейчас составляет 10,9 млн человек

«Это та цифра, с которой мы работаем и по которой, по сути, мы осуществляем соответствующие расчёты и ориентируем наши мероприятия не только нацпроекта «Кадры», но и в большей степени даже других национальных проектов», — подытожила Голикова.