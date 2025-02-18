Кровь по стенам: В Москве умерший пенсионер устроил соседям настоящий фильм ужасов

В Северном Бутово по стенам многоэтажки текла человеческая кровь. Выяснилось, что двумя этажами выше умер пожилой мужчина, чья кровь и струилась по квартирам соседей. Шокирующее видео опубликовали в социальной сети Х.

По стенам текла человеческая кровь. Видео © Х / fcuktv

«<...> Второй день из стены течёт кровь. Подробностей нет пока. Ситуация жесть, конечно», — написал один из пользователей соцсети Х.

Позже один из жителей многоэтажки Алексей рассказал, что в квартире на 16-м этаже обнаружили труп. Приехавшие медики скорой помощи констатировали смерть 66-летнего мужчины. При этом исключается убийство, так как дверь в квартиру погибшего оказалась открытой.

«Жители звонили в полицию и говорили, что он не выходит на связь. Через два дня соседи по лестничной клетке приехали с дачи. Чувствовался трупный запах, они постучались в квартиру к тому мужчине. Дверь оказалась не заперта, а там он лежит у батареи», — приводит слова Алексея MSK1.RU.

Парню, у которого на кухне сочилась кровь по стенам, пришлось снять всю плитку. Молодой человек живёт на 14-м этаже. На 15-й также затекла кровь, но живущий на этом этаже пожилой человек не заметил случившегося.

Погибший пенсионер жил один, хотя иногда, по словам соседа, его навещала племянница. В последние годы мужчина болел. У него были проблемы с лёгкими, он не мог дойти от соседнего дома и с трудом поднимался на лифте в свою квартиру.