Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 февраля, 14:58

СМИ узнали, когда вернутся домой оставшиеся заложники и палестинские заключённые

Оставшиеся заложники и палестинские заключённые вернутся домой 22 февраля

Израильские заложники и палестинские заключённые, которые будут освобождены в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, вернутся домой 22 февраля. Об этом сообщает египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на источник, который присутствовал на переговорах в Каире.

По информации собеседника канала, «консультации, в которых участвовали представители Египта, Катара, Израиля и США, завершились успешно». Он также отметил, что Египет и Катар «достигли соглашения о том, что оставшиеся израильские заложники и палестинские заключённые, подлежащие освобождению на первом этапе сделки, будут освобождены в субботу в рамках реализации соглашения о прекращении огня».

Не уточняется, принимали ли участие в переговорах представители палестинского движения ХАМАС.

ХАМАС согласилось передать контроль над Газой Палестинской администрации
ХАМАС согласилось передать контроль над Газой Палестинской администрации

Ранее Life.ru показывал душещипательные кадры встречи освобождённого из плена ХАМАС россиянина Александра Труфанова с мамой Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн. Молодой человек, который провёл почти 500 дней в заложниках палестинских радикалов, также созвонился со своей бабушкой Ириной Татти.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / RnDmS

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • хамас
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar