СМИ узнали, когда вернутся домой оставшиеся заложники и палестинские заключённые
Оставшиеся заложники и палестинские заключённые вернутся домой 22 февраля
Израильские заложники и палестинские заключённые, которые будут освобождены в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, вернутся домой 22 февраля. Об этом сообщает египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на источник, который присутствовал на переговорах в Каире.
По информации собеседника канала, «консультации, в которых участвовали представители Египта, Катара, Израиля и США, завершились успешно». Он также отметил, что Египет и Катар «достигли соглашения о том, что оставшиеся израильские заложники и палестинские заключённые, подлежащие освобождению на первом этапе сделки, будут освобождены в субботу в рамках реализации соглашения о прекращении огня».
Не уточняется, принимали ли участие в переговорах представители палестинского движения ХАМАС.
Ранее Life.ru показывал душещипательные кадры встречи освобождённого из плена ХАМАС россиянина Александра Труфанова с мамой Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн. Молодой человек, который провёл почти 500 дней в заложниках палестинских радикалов, также созвонился со своей бабушкой Ириной Татти.
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