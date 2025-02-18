СМИ узнали, когда вернутся домой оставшиеся заложники и палестинские заключённые

Израильские заложники и палестинские заключённые, которые будут освобождены в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, вернутся домой 22 февраля. Об этом сообщает египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на источник, который присутствовал на переговорах в Каире.

По информации собеседника канала, «консультации, в которых участвовали представители Египта, Катара, Израиля и США, завершились успешно». Он также отметил, что Египет и Катар «достигли соглашения о том, что оставшиеся израильские заложники и палестинские заключённые, подлежащие освобождению на первом этапе сделки, будут освобождены в субботу в рамках реализации соглашения о прекращении огня».

Не уточняется, принимали ли участие в переговорах представители палестинского движения ХАМАС.