Врач назвала полезные свойства мяты и рассказала, кому её лучше не употреблять

Мята богата множеством полезных и питательных веществ, таких как витамины A и C, кальций, железо, марганец и фолиевая кислота. Её регулярное употребление оказывает благоприятное влияние на здоровье полости рта, желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Об этом сообщила нутрициолог и консультант по пищевому поведению Ника Сергунина.

«Ментол подавляет высвобождение медиаторов воспаления из нервных окончаний. К тому же, мята устраняет неприятный запах, подавляя патогенные бактерии в ротовой полости. А также блокирует фермент гликозилтрансферазу, который участвует в процессе «прилипания» бактерий к поверхности зубов и слизистой», — объяснила специалист в беседе с URA.ru.

Также мята способствует улучшению работы ЖКТ, изменяя состав и текучесть желчи, что помогает снизить уровень холестерина. Компоненты растения также положительно влияют на нервную систему, способствуя расслаблению перед сном и оказывая антидепрессивное действие. Листья мяты полезны для иммунной системы, так как подавляют активность вирусов герпеса первого и второго типов, которые могут вызывать респираторные заболевания. Кроме того, мята может снижать артериальное давление и частоту сердечных сокращений у людей с гипертонией или стенокардией.

Однако, как и с любым продуктом, есть случаи, когда употребление мяты может быть нежелательным. Людям с хроническими заболеваниями легких, бронхиальной астмой, рефлюксом, а также тем, кто страдает от гипогликемической анемии или камней в желчном пузыре, стоит избегать мяты. Также следует быть осторожными людям с пониженным давлением, варикозом и геморроем. Кроме того, употребление мяты перед сном может вызвать изжогу, поэтому лучше отложить её на утро или день.

Вместе с тем Сергунина рекомендует не давать мяту детям до трёх лет, а беременным ограничивать её употребление одной чашкой чая с не более чем 5 граммами мяты, чтобы избежать возможных сокращений матки, вызванных ментолом.