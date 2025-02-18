Стало известно, почему россиянам больше не интересны самогонные аппараты
Kp.ru: Продажи самогонных аппаратов в РФ упали на 11% из-за перенасыщения рынка
В России упали продажи самогонных аппаратов. Эксперты объясняют это несколькими причинами — перенасыщением рынка после активного роста во время пандемии, ростом доходов населения и падением интереса россиян к спиртному.
«Количество предлагаемых моделей сократилось, по нашим данным, на 11%. Спад связан с тем, что рынок самогонных аппаратов оказался перенасыщенным после нескольких лет активного роста во время пандемии», — рассказал в беседе с kp.ru доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Петербурге, глава Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что люди переходят с самогона на алкоголь из магазина, потому что у них выросли доходы и они могут себе это позволить. Есть и третья причина — россияне просто стали меньше пить: некоторые из заботы о своём здоровье, а у других попросту нет времени на выпивку.
Впрочем, есть и исключения: продажи аппаратов для самогоноварения в Вологодской области с октября по декабрь 2024 года подскочили на 79%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го. Пик был в декабре — тогда россияне купили почти втрое больше самогонных аппаратов, чем в октябре.
Life.ru ранее рассказывал о ситуации в Вологодской области — там спрос на самогонные аппараты поднялся из-за ограничений на продажу алкоголя, которые будут введены с марта. Предположительно, в регионе будут закрыты 70% алкомагазинов по причине падения продаж и низкой прибыли.
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