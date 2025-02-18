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18 февраля, 17:23

Рособрнадзор назвал оценку для сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов

Оценка «Удовлетворительно» будет минимальной в тесте для школьников-мигрантов

Для детей мигрантов введут оценку «удовлетворительно» в тестировании на знание русского языка. Она будет означать успешную сдачу вступительного экзамена и зачисление в учебное заведение, заявил глава Роспотребнадзора Анзор Музаев в интервью РИА «Новости».

«У нас нет никаких двойных стандартов по отношению к российским школьникам или мигрантам. Нет поблажек ни тем, ни тем. Есть общие требования в соответствии с федеральными стандартами, с федеральными образовательными программами. И в этих образовательных программах прописан минимум, и если мигрант не знает этот минимум, то он не может быть зачислен», — сказал Музаев.

Глава ведомства уточнил, что школьник-мигрант, который не знает язык хотя бы на минимальном уровне, не сможет осваивать учебную программу.

Напомним, что единый экзамен по русскому языку также введут для мигрантов, которые собираются поступать в вузы и научные организации на программы высшего образования. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин.

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ТАСС / Максим Кимерлинг

Полина Никифорова
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