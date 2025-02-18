Рособрнадзор назвал оценку для сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов
Оценка «Удовлетворительно» будет минимальной в тесте для школьников-мигрантов
Для детей мигрантов введут оценку «удовлетворительно» в тестировании на знание русского языка. Она будет означать успешную сдачу вступительного экзамена и зачисление в учебное заведение, заявил глава Роспотребнадзора Анзор Музаев в интервью РИА «Новости».
«У нас нет никаких двойных стандартов по отношению к российским школьникам или мигрантам. Нет поблажек ни тем, ни тем. Есть общие требования в соответствии с федеральными стандартами, с федеральными образовательными программами. И в этих образовательных программах прописан минимум, и если мигрант не знает этот минимум, то он не может быть зачислен», — сказал Музаев.
Глава ведомства уточнил, что школьник-мигрант, который не знает язык хотя бы на минимальном уровне, не сможет осваивать учебную программу.
Напомним, что единый экзамен по русскому языку также введут для мигрантов, которые собираются поступать в вузы и научные организации на программы высшего образования. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин.
ТАСС / Максим Кимерлинг