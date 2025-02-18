Рособрнадзор назвал оценку для сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов

«У нас нет никаких двойных стандартов по отношению к российским школьникам или мигрантам. Нет поблажек ни тем, ни тем. Есть общие требования в соответствии с федеральными стандартами, с федеральными образовательными программами. И в этих образовательных программах прописан минимум, и если мигрант не знает этот минимум, то он не может быть зачислен», — сказал Музаев.