В ЛНР задержали работника скорой помощи за передачу сведений о российских военных
В ЛНР ФСБ задержала медика, который передавал ВСУ данные о дислокации ВС РФ
Сотрудники ФСБ в Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали сотрудника скорой помощи, который работал в Кременной и передавал Киеву данные о местах дислокации Вооружённых сил России (ВС). Об этом сообщили в УФСБ РФ по региону.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства. Установлено, что житель ЛНР в целях оказания содействия украинским спецслужбам собирал и передавал данные о дислокации подразделений ВС РФ», — говорится в сообщении.
По словам задержанного, он более 30 лет работал в скорой помощи, а до задержания — на подстанции в Кременной. Мужчина передавал украинцам данные о ВС РФ через приятеля, который выезжал на территорию Незалежной. Товарищ задержанного является предпринимателем. В прошлом он помогал ВСУ со строительными материалами. Через него сотрудник скорой и передавал сведения о российских военных. Задержанный дополнил, что после передачи информации ВСУ наносили удары, в результате которых пострадали несколько жилых домов.
«Прилёты были точные. Летело по гражданскому населению», — отметил он.
В отношении медика возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
А ранее Life.ru писал, что жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали за шпионаж в пользу Украины. По данным ФСБ, мужчина в Сети связался с представителями украинской разведки и передал информацию, раскрывающую деятельность оборонного предприятия в Хабаровском крае.
Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy