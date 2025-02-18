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Регион
18 февраля, 17:07

В ЛНР задержали работника скорой помощи за передачу сведений о российских военных

В ЛНР ФСБ задержала медика, который передавал ВСУ данные о дислокации ВС РФ

Сотрудники ФСБ в Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали сотрудника скорой помощи, который работал в Кременной и передавал Киеву данные о местах дислокации Вооружённых сил России (ВС). Об этом сообщили в УФСБ РФ по региону.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства. Установлено, что житель ЛНР в целях оказания содействия украинским спецслужбам собирал и передавал данные о дислокации подразделений ВС РФ», — говорится в сообщении.

По словам задержанного, он более 30 лет работал в скорой помощи, а до задержания — на подстанции в Кременной. Мужчина передавал украинцам данные о ВС РФ через приятеля, который выезжал на территорию Незалежной. Товарищ задержанного является предпринимателем. В прошлом он помогал ВСУ со строительными материалами. Через него сотрудник скорой и передавал сведения о российских военных. Задержанный дополнил, что после передачи информации ВСУ наносили удары, в результате которых пострадали несколько жилых домов.

«Прилёты были точные. Летело по гражданскому населению», — отметил он.

В отношении медика возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

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А ранее Life.ru писал, что жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали за шпионаж в пользу Украины. По данным ФСБ, мужчина в Сети связался с представителями украинской разведки и передал информацию, раскрывающую деятельность оборонного предприятия в Хабаровском крае.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Дарья Нарыкова
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