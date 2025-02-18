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Регион
18 февраля, 18:29

На Украине сообщили о приближении ВС РФ к Купянску

Глава ГВА Беседин: Армия РФ вплотную подошла к Купянску

Военные Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) вплотную подошли к Харьковской области и находятся недалеко от города Купянск. Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на главу городской военной администрации Андрей Беседин.

По его словам, ВС РФ расположены очень близко к городу вдоль всей линии фронта в районе Купянска. Также он добавил, что обстановка на линии соприкосновения продолжает оставаться трудной для украинских военнослужащих

Новости СВО. ВСУ бьют под Андреевкой, ВС РФ освободили Свердликово и Фиголевку, переговоры по Украине, 18 февраля
Новости СВО. ВСУ бьют под Андреевкой, ВС РФ освободили Свердликово и Фиголевку, переговоры по Украине, 18 февраля

Ранее наши бойцы освободили село Ямполовка в Донецкой Народной Республике. Населённый пункт был взят под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад».

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Алена Пенчугина
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