На Украине сообщили о приближении ВС РФ к Купянску
Глава ГВА Беседин: Армия РФ вплотную подошла к Купянску
Военные Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) вплотную подошли к Харьковской области и находятся недалеко от города Купянск. Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на главу городской военной администрации Андрей Беседин.
По его словам, ВС РФ расположены очень близко к городу вдоль всей линии фронта в районе Купянска. Также он добавил, что обстановка на линии соприкосновения продолжает оставаться трудной для украинских военнослужащих
Ранее наши бойцы освободили село Ямполовка в Донецкой Народной Республике. Населённый пункт был взят под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад».
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