На Украине сообщили о приближении ВС РФ к Купянску

Военные Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) вплотную подошли к Харьковской области и находятся недалеко от города Купянск. Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на главу городской военной администрации Андрей Беседин.

По его словам, ВС РФ расположены очень близко к городу вдоль всей линии фронта в районе Купянска. Также он добавил, что обстановка на линии соприкосновения продолжает оставаться трудной для украинских военнослужащих