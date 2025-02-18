Российские военные освободили село Ямполовка в Донецкой народной Республике (ДНР). Это удалось сделать благодаря действиям группировки войск «Запад», передаёт Минобороны России .

Ямполовка находится близ Краматорска. По данным переписи 2001 года в населённом пункте проживали 200 человек.