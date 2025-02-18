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18 февраля, 09:50

ВС России освободили село Ямполовка в ДНР

Российские военные освободили село Ямполовка в Донецкой народной Республике (ДНР). Это удалось сделать благодаря действиям группировки войск «Запад», передаёт Минобороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики», — указали в ведомстве.

Ямполовка находится близ Краматорска. По данным переписи 2001 года в населённом пункте проживали 200 человек.

Российским военным удаётся освобождать населённые пункты по всем направлениям. Так, вчера, ВС РФ освободили Свердликово в Курской области. А на Харьковском направлении они очистили от ВСУ населённый пункт Фиголевка.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Полина Никифорова
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