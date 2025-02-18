В польском городе Пененжно (Варминско-Мазурское воеводство) 18 февраля прошла церемония возложения цветов на месте, где в этот день в 1945 году был смертельно ранен командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Иван Данилович Черняховский.

В Польше на место гибели в 1945 году генерала Черняховского возложили цветы. Видео © Life.ru

В мероприятии приняли участие посол РФ в Польше Сергей Андреев, генеральный консул РФ в Гданьске Сергей Семёнов, руководитель Российского центра науки и культуры в Варшаве Александра Голубова, а также представители нескольких польских ветеранских и общественных организаций.

Памятные мероприятия также прошли на городском кладбище Пененжно, где в братской могиле покоятся воины Красной Армии, погибшие в боях за освобождение города, и на месте демонтированного памятного камня в Кежьлинах (около Ольштына), где в 1945 году пал Герой Советского Союза красноармеец Пётр Сергеевич Дернов, который закрыл своим телом амбразуру врага.

«Мы должны помолиться за тех солдат, которые погибли по всей нашей польской земле, не только тут, в Пененжно. Почти 650 тысяч солдат советской армии остались тут, чтобы мы жили», — отметил председатель движения «Суверенность Польского Народа» Славомир Закжевский.