ВСУ нанесли ракетный удар по Макеевке, среди пострадавших есть дети

В результате ракетного удара ВСУ по Макеевке пострадали две несовершеннолетние девочки, две женщины и двое мужчин. Атаку удалось отразить средствами ПВО, но фрагменты ракет упали на Центрально-Городской район. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

«Ранения получили две девочки 2014 года рождения, также пострадали женщины 1979 и 2002 годов рождения, мужчина 1994 года рождения. <...> Кроме того, у Васильевских ставков в Пантелеймоновке при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1967 года рождения», — уточнил глава ДНР.

Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Также из-за ракетного удара повредились остекленения и фасад зданий. В том числе, повреждены два объекта гражданской инфраструктуры. Атака, по словам Пушилина, началась после шести вечера, как раз в час пик.