Нейросетями Mail стали пользоваться более 5 миллионов человек
Совокупная аудитория генеративных нейросетей в сервисах Mail (входит в VK) превысила 5 миллионов человек. Самые востребованные функции — краткий пересказ писем, написание уникальных текстов и генерация поздравлений. На долю наиболее популярной способности ИИ приходится 90% запросов.
Всего в Mail доступны шесть нейроинструментов. Чаще всего юзерам нужно собрать краткий пересказ входящих писем на почте и выделить самые важные из них. Также в топ входят создание текста на заданную тему в «Заметках» и генерация креативных поздравлений в «Календаре». Наибольшее число запросов к ИИ поступает от пользователей на платформе Android — 77%
«Разработанный нами функционал на базе генеративных моделей освобождает пользователей от рутинных задач и позволяет сосредоточиться на более важных аспектах работы», — отметил руководитель команды машинного обучения Почты и Облака Mail Дмитрий Меркушов.
Новые функции на базе нейросетей были запущены в Mail в феврале 2024 года. В конце прошлого года разработчики обновили алгоритмы, что привело к увеличению позитивных отзывов пользователей на 25%. Mail продолжает совершенствовать свои ИИ-сервисы, опираясь на обратную связь от аудитории.
В январе 2025 года сообщалось, что китайская нейросеть DeepSeek стала самым популярным ИИ-сервисом у россиян, обогнав «Шедеврум». Также в топ-5 вошли ChatGPT, GigaChat и Fusion Brain.
Предоставлено Life.ru