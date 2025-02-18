Нейросетями Mail стали пользоваться более 5 миллионов человек

Совокупная аудитория генеративных нейросетей в сервисах Mail (входит в VK) превысила 5 миллионов человек. Самые востребованные функции — краткий пересказ писем, написание уникальных текстов и генерация поздравлений. На долю наиболее популярной способности ИИ приходится 90% запросов.

Всего в Mail доступны шесть нейроинструментов. Чаще всего юзерам нужно собрать краткий пересказ входящих писем на почте и выделить самые важные из них. Также в топ входят создание текста на заданную тему в «Заметках» и генерация креативных поздравлений в «Календаре». Наибольшее число запросов к ИИ поступает от пользователей на платформе Android — 77%

«Разработанный нами функционал на базе генеративных моделей освобождает пользователей от рутинных задач и позволяет сосредоточиться на более важных аспектах работы», — отметил руководитель команды машинного обучения Почты и Облака Mail Дмитрий Меркушов.

Новые функции на базе нейросетей были запущены в Mail в феврале 2024 года. В конце прошлого года разработчики обновили алгоритмы, что привело к увеличению позитивных отзывов пользователей на 25%. Mail продолжает совершенствовать свои ИИ-сервисы, опираясь на обратную связь от аудитории.