В России вновь захотели сделать единую платёжку за ЖКУ

Министерство строительства и ЖКХ РФ выступает за возвращение к идее единого платёжного документа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин на заседании профильного комитета Государственной думы.

«Лично моё мнение: должна быть единая платёжка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров», — отметил министр.