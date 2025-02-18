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Регион
18 февраля, 20:59

В России вновь захотели сделать единую платёжку за ЖКУ

Минстрой выступил за возвращение к идее единой квитанции за коммунальные услуги

Министерство строительства и ЖКХ РФ выступает за возвращение к идее единого платёжного документа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин на заседании профильного комитета Государственной думы.

«Лично моё мнение: должна быть единая платёжка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров», — отметил министр.

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Ранее в Госдуме обсудили выделение платы за ремонт в отдельный платёж. В случае принятия законопроекта в квитанциях могут появиться строчки о суммах, которые были собраны с жильцов на текущие работы, и их общей стоимости. Инициатива необходима для повышения «прозрачности» трат управляющих компаний.

Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Антон Голыбин
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