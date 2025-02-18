В России вновь захотели сделать единую платёжку за ЖКУ
Минстрой выступил за возвращение к идее единой квитанции за коммунальные услуги
Министерство строительства и ЖКХ РФ выступает за возвращение к идее единого платёжного документа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин на заседании профильного комитета Государственной думы.
«Лично моё мнение: должна быть единая платёжка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров», — отметил министр.
Ранее в Госдуме обсудили выделение платы за ремонт в отдельный платёж. В случае принятия законопроекта в квитанциях могут появиться строчки о суммах, которые были собраны с жильцов на текущие работы, и их общей стоимости. Инициатива необходима для повышения «прозрачности» трат управляющих компаний.
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