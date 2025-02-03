Россиянам объяснили, как распознать липовую квитанцию ЖКУ по 5 признакам

В последнее время в России зафиксировали рост случаев мошенничества с поддельными квитанциями ЖКУ. Злоумышленники создают фальшивые платёжные документы, внешне неотличимые от настоящих. Однако всё-таки есть способы не клюнуть на эту уловку и избежать потери денег. В частности, надо внимательно проверять реквизиты, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Сравните их с предыдущими платежами или сверяйтесь с данными на официальном сайте вашей управляющей компании», — посоветовал он в беседе с RT.

Также следует быть осторожными с QR-кодами. Прежде, чем их сканировать, надо убедиться, что квитанция подлинная. Если сумма платежа и реквизиты вызывают сомнения, лучше позвонить в УК и уточнить данные.

Насторожить должны и такие отличия в новой квитанции от предыдущей, как шрифт, цветовая гамма, качество бумаги или печати, добавил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Особенно важно обратить внимание на логотип УК, его отсутствие или нечёткое изображение могут говорить о подделке.

«Мошенников также могут выдать и ошибки в персональных данных. В частности, в поддельной квитанции может быть неверно указан адрес, ФИО плательщика или показания счётчиков», — отметил Бондарь в разговоре с «Москвой 24».