Взрывы в Одессе привели к перебоям в подаче электричества
В Одессе фиксируются масштабные перебои с электроснабжением на фоне сообщений о взрывах в городе, сообщило украинское издание «Инсайдер». По информации местных пабликов, один из прилётов пришёлся по подстанции.
На опубликованных очевидцами кадрах запечатлён пожар. Горожан призывают по возможности заряжать мобильные устройства и готовиться к полному блэкауту.
Пожар на подстанции. Фото © Telegram / Типичная Одесса
Днём ранее мощный взрыв прогремел на военном объекте в Киеве. Момент попал в объектив видеокамеры.
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