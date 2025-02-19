ГУР Украины сообщило о новой «начинке» российских дронов «Герань-2»

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило в соцсетях о модернизации российских ударных беспилотников в 2025 году. Так, например, дроны «Герань-2» обзавелись новыми внутренними компонентами и усиленной боевой частью.

По данным ГУР, новые «Герани» имеют БЧ весом 90 килограммов. Кроме того, аккумулятор и блок распределения мощности были перенесены в хвостовую часть. Также РФ налаживает производство реактивного БПЛА, который станет аналогом иранского Shahed-238. Этот дрон имеет дальность полёта 2,5 тысячи километров.