Трамп ограничит участие Маска в госпрограммах в случае конфликта интересов

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ограничить участие Илона Маска в государственных проектах, включая космические разработки. Такое решение будет принято в случае возникновения конфликта интересов.

«Я сказал Илону: любые конфликты интересов — и ты не можешь этим заниматься. Так что, если это касается даже космической программы, мы не позволим Илону в этом участвовать», — заявил Трамп журналистам во Флориде.