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19 февраля, 02:36

Трамп ограничит участие Маска в госпрограммах в случае конфликта интересов

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ограничить участие Илона Маска в государственных проектах, включая космические разработки. Такое решение будет принято в случае возникновения конфликта интересов.

«Я сказал Илону: любые конфликты интересов — и ты не можешь этим заниматься. Так что, если это касается даже космической программы, мы не позволим Илону в этом участвовать», — заявил Трамп журналистам во Флориде.

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Ранее Трамп заявил, что СМИ намеренно создают напряжённость в отношениях между ним и Илоном Маском. Он выразил надежду, что американцы понимают истинные намерения изданий, публикующих подобные материалы.

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Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Антон Голыбин
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