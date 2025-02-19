«Уралвагонзавод» разрабатывает более мощные двигатели для российских танков

Представители «Уралвагонзавода» сообщили о непрерывной работе по улучшению силовых агрегатов отечественных танков. Двигатели боевых машин становятся не только мощнее, но и надёжнее, поделились они с журналистами на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

«Также [ведутся] работы по повышению эксплуатационных и технических характеристик, среди которых надёжность, снижение расхода топлива и масла, ремонтопригодность и другие», — подчеркнули в УВЗ.