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Регион
19 февраля, 03:53

«Уралвагонзавод» разрабатывает более мощные двигатели для российских танков

Представители «Уралвагонзавода» сообщили о непрерывной работе по улучшению силовых агрегатов отечественных танков. Двигатели боевых машин становятся не только мощнее, но и надёжнее, поделились они с журналистами на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

«Также [ведутся] работы по повышению эксплуатационных и технических характеристик, среди которых надёжность, снижение расхода топлива и масла, ремонтопригодность и другие», — подчеркнули в УВЗ.

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А ранее специалисты УВЗ сообщили, что современные российские танки превосходят немецкие Leopard в защищённости. Этот вывод удалось сделать после детального изучения трофейной «кошки».

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VK / Уралвагонзавод

Тимур Хингеев
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