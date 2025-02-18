Наша броня крепче: Что показал анализ трофейного танка Leopard?

В ходе изучения трофейного танка Leopard силами специалистов концерна «Уралвагонзавод» удалось установить, что российские машины превосходят немецкую в защищённости. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба УВЗ на полях выставки IDEX 2025 в Абу-Даби.

«Современные российские танки по сравнению с западными имеют лучшую защищённость, в том числе за счёт гораздо меньшей площади ослабленных зон», — пояснили отечественные танкостроители.